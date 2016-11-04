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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 10:09 BJT

日本股市：日经指数跌近2%至两周半低位，因美总统大选充满不确定性

日经波动率指数亦跳升17%至近两个月高位26.43。

美国大选临近之际选情胶着，民主党候选人希拉里克林顿和共和党候选人特朗普支持率难分上下，投资者对此感到紧张不安。

交易商称，发现对冲基金正在解除股票和期货等风险资产的仓位。

“投资者10月采取风险操作。但他们现在希望轧平仓位，而且根据美国选情形势进展，他们甚至可能做空，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

“尽管民调显示希拉里仍领先，但英国退欧的结果告诉我们，最后一刻什么都可能发生，”藤户则弘补充称。

东证股价指数33个分类指数全部下挫。

高田 下跌5.8%，此前消息人士告诉路透，高田一直在考虑是否让美国分支申请破产，但短期内料不致提出申请。

东证股价指数 跌2.1%至1,339.13点。JPX-日经400指数 下滑2.1%至11,998.28点。(完)

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