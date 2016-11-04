日本股市：日经指数跌近2%至两周半低位，因美总统大选充满不确定性

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
日经波动率指数亦跳升17%至近两个月高位26.43。
美国大选临近之际选情胶着，民主党候选人希拉里克林顿和共和党候选人特朗普支持率难分上下，投资者对此感到紧张不安。
交易商称，发现对冲基金正在解除股票和期货等风险资产的仓位。
“投资者10月采取风险操作。但他们现在希望轧平仓位，而且根据美国选情形势进展，他们甚至可能做空，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。
“尽管民调显示希拉里仍领先，但英国退欧的结果告诉我们，最后一刻什么都可能发生，”藤户则弘补充称。
东证股价指数33个分类指数全部下挫。
高田 下跌5.8%，此前消息人士告诉路透，高田一直在考虑是否让美国分支申请破产，但短期内料不致提出申请。
东证股价指数 跌2.1%至1,339.13点。JPX-日经400指数 下滑2.1%至11,998.28点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。