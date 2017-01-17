日本股市：日经早盘创12月9日来最低点，受日圆上涨及获利了结拖累

美国市场周一逢假期休市，周二将恢复交易。

美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。

英国首相特雷莎梅讲话之前，避险情绪提振避险日圆上扬。

“欧洲将占据今天的头条，关注焦点无疑将是特雷莎梅的讲话，以及特朗普接受欧洲报纸的访问内容，”瑞士信贷驻东京的日本股票销售主管Stefan Worrall说。

投资者还将关注周五的特朗普就职典礼。

Worrall说，关于特朗普如何领导其政府以及他就任后的政策焦点，将是投资者关注重点。

东京证券交易所(TSE)金融股表现疲弱，银行类指数 和证券类指数 分别下跌1.4%和1%。