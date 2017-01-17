日本股市：日经早盘创12月9日来最低点，受日圆上涨及获利了结拖累

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
美国市场周一逢假期休市，周二将恢复交易。
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
英国首相特雷莎梅讲话之前，避险情绪提振避险日圆上扬。
“欧洲将占据今天的头条，关注焦点无疑将是特雷莎梅的讲话，以及特朗普接受欧洲报纸的访问内容，”瑞士信贷驻东京的日本股票销售主管Stefan Worrall说。
投资者还将关注周五的特朗普就职典礼。
Worrall说，关于特朗普如何领导其政府以及他就任后的政策焦点，将是投资者关注重点。
东京证券交易所(TSE)金融股表现疲弱，银行类指数 和证券类指数 分别下跌1.4%和1%。
东证股价指数 跌0.8%至1,518.72点，JPX-日经400指数 下滑0.8%至13,611.42点。(完)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。