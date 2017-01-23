日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气

特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。

“鉴于特朗普重复了很多次‘美国优先’，日本投资者处于守势，”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸表示。

上个月的路透调查显示，33名受访分析师中，有30人称特朗普有关美国退出TPP的计划，将对日本产生负面影响。

分析师表示，由于投资者规避风险，景气周期类股和大型股受挫，中小型股和初创企业吸引投资者。

“不是所有版块都下跌，那些受全球事件影响较小的股票吸引买家，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说。

东芝 大涨7.8%，此前消息人士称该公司开始为出售芯片业务做准备。