日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
“鉴于特朗普重复了很多次‘美国优先’，日本投资者处于守势，”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸表示。
上个月的路透调查显示，33名受访分析师中，有30人称特朗普有关美国退出TPP的计划，将对日本产生负面影响。
分析师表示，由于投资者规避风险，景气周期类股和大型股受挫，中小型股和初创企业吸引投资者。
“不是所有版块都下跌，那些受全球事件影响较小的股票吸引买家，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说。
东芝 大涨7.8%，此前消息人士称该公司开始为出售芯片业务做准备。
东证股价指数 跌1.07%至1,517.00点，JPX-日经400指数 跌1.15%至13,589.23点。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。