日本股市：日经指数在安倍-特朗普会晤前触及两周低位，丰田跌2.8%

交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。

美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。

“美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。

他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。

丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。