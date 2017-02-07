日本股市：日经指数在安倍-特朗普会晤前触及两周低位，丰田跌2.8%

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。
美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。
“美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。
他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。
丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。
东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新