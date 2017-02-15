日本股市：金融股受叶伦讲话提振推动大盘上涨，东芝下挫

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透东京2月15日 - 日本股市周三早盘上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示下月可能加息后美元跃升，美债收益率上升促使金融类股表现强于大盘。
日圆疲软也提振了出口类股，缓解了东芝大规模减记所带来的负面影响。
日经指数早盘收涨1.22%至19,473.50点。
叶伦在美国参议院金融委员会表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
“市场因叶伦的言论而受到鼓舞，这种乐观情绪可能持续一整天，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。
美债收益率上涨，使得日本保险类股和银行类股吸引到买盘，这两个板块分别上涨5.1%和2.2%。
出口类股亦上扬。Panasonic升2.7%，日立制作所 涨1.8%，本田汽车上升1.3%。
东芝股价重挫逾10%，此前该公司宣布核电部门将减记63亿美元。
东证股价指数升1.1%至1,555.84点，JPX-日经400指数涨1.2%至13,962.83点。(完) (编译 孙国玉/杜明霞；审校 戴素萍/王兴亚)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。