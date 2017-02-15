日本股市：金融股受叶伦讲话提振推动大盘上涨，东芝下挫

路透东京2月15日 - 日本股市周三早盘上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示下月可能加息后美元跃升，美债收益率上升促使金融类股表现强于大盘。

日圆疲软也提振了出口类股，缓解了东芝大规模减记所带来的负面影响。

日经指数早盘收涨1.22%至19,473.50点。

叶伦在美国参议院金融委员会表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。

“市场因叶伦的言论而受到鼓舞，这种乐观情绪可能持续一整天，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。

美债收益率上涨，使得日本保险类股和银行类股吸引到买盘，这两个板块分别上涨5.1%和2.2%。

出口类股亦上扬。Panasonic升2.7%，日立制作所 涨1.8%，本田汽车上升1.3%。

东芝股价重挫逾10%，此前该公司宣布核电部门将减记63亿美元。