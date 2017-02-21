日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振

金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
路透东京2月21日 - 日本股市周二早盘小涨，因日圆兑美元回落，但成交量较低，因美国昨日假期让投资者缺乏指引。
日经指数早盘上涨0.5%至19,346.00点，可能连续第二天录得涨幅。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
“没有多少因素能为市场交投提供指引，投资者静候特朗普2月28日的国会演讲。市场仍对特朗普政策寄予一些希望，这暂时有助于支撑股市和美元，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称。
三井住友金融集团(SMFG)和Resona Holdings Inc股价分别上涨0.5%和1.1%，此前消息人士称，这两家银行集团正在洽谈合并旗下部分业务。
东证股价指数升0.4%至1,552.80点；JPX-日经400指数亦涨0.4%至13,932.45点。(完) (编译 王兴亚/许娜；审校 张荻/戴素萍)
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为