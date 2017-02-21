日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振

路透东京2月21日 - 日本股市周二早盘小涨，因日圆兑美元回落，但成交量较低，因美国昨日假期让投资者缺乏指引。

日经指数早盘上涨0.5%至19,346.00点，可能连续第二天录得涨幅。

该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。

“没有多少因素能为市场交投提供指引，投资者静候特朗普2月28日的国会演讲。市场仍对特朗普政策寄予一些希望，这暂时有助于支撑股市和美元，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称。

三井住友金融集团(SMFG)和Resona Holdings Inc股价分别上涨0.5%和1.1%，此前消息人士称，这两家银行集团正在洽谈合并旗下部分业务。