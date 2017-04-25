日本股市：日经指数收涨1.1%，三周来首次站在19,000点关口上方

金属期市：期锌触及三周高位，因中国进口数据强劲
路透伦敦5月23日 - 期锌周二触及三周峰值，此前最大金属消费国中国锌进口上升，凸显潜在的供应短缺问题，但期铜价格下跌，因有迹象显示供应充足。
路透东京4月25日 - 日本股市日经指数周二重新夺下19,000点关口，这是三周来的首次，受海外股市上涨以及朝鲜未在建军节进行导弹试验的释然情绪激励。
投资人此前揣测，朝鲜周二可能再次发射远程导弹以纪念该国的建军节。通常都会在上午进行发射。
日经指数收高1.1%至19,079.33点，得益于日圆温和走软。
美元兑日圆日内上涨0.4%至110.13。
券商类股表现优异，东京证交所券商股指数上升2.5%。
东证股价指数上涨1.1%至1,519.21点。JPX-日经400指数亦升1.1%至13,596.77点。(完) (编译 李春喜/杜明霞；审校 于春红)
路透伦敦5月23日 - 期锌周二触及三周峰值，此前最大金属消费国中国锌进口上升，凸显潜在的供应短缺问题，但期铜价格下跌，因有迹象显示供应充足。
泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。
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