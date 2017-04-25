日本股市：日经指数收涨1.1%，三周来首次站在19,000点关口上方

路透东京4月25日 - 日本股市日经指数周二重新夺下19,000点关口，这是三周来的首次，受海外股市上涨以及朝鲜未在建军节进行导弹试验的释然情绪激励。

投资人此前揣测，朝鲜周二可能再次发射远程导弹以纪念该国的建军节。通常都会在上午进行发射。

日经指数收高1.1%至19,079.33点，得益于日圆温和走软。

美元兑日圆日内上涨0.4%至110.13。

券商类股表现优异，东京证交所券商股指数上升2.5%。