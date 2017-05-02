日本股市：日经指数涨至六周高位，受公司财报强劲及美股上扬提振

路透东京5月2日 - 日本股市日经指数周二涨至六周高位，受企业财报强劲和美国股市上扬提振。本周交易时间因假日因素缩短。

日经指数早盘收涨0.7%至19,446.18点。

周一美国股市上涨，受苹果和其他大型科技类股涨势提振，抵消了美国经济数据疲弱的影响，并推动纳斯达克指数再创新高。

适逢黄金周假期，东京市场将从周三开始休市三天。

“受假日影响，今日交投与昨日一样，都很清淡，”瑞信驻东京日本股票销售主管Stefan Worrall表示。

“人们正在消化财报，”他称，“不同于对地区紧张局势和欧洲政治的担忧，市场对财报的基本人气相当令人振奋。”

虽然这些担忧周二有所缓解，但投资者仍警惕地关注朝鲜(北韩)动向。美国总统特朗普周一为会见朝鲜(北韩)领导人金正恩打开大门，称如果能在合适的情况下与这位年轻的领导人见面，他将很荣幸地这么做，即便朝鲜方面暗示将继续进行核武试验。