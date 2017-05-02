日本股市：日经指数涨至六周高位，受公司财报强劲及美股上扬提振

日本已公布经济指标--2017/5/24
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透东京5月2日 - 日本股市日经指数周二涨至六周高位，受企业财报强劲和美国股市上扬提振。本周交易时间因假日因素缩短。
日经指数早盘收涨0.7%至19,446.18点。
周一美国股市上涨，受苹果和其他大型科技类股涨势提振，抵消了美国经济数据疲弱的影响，并推动纳斯达克指数再创新高。
适逢黄金周假期，东京市场将从周三开始休市三天。
“受假日影响，今日交投与昨日一样，都很清淡，”瑞信驻东京日本股票销售主管Stefan Worrall表示。
“人们正在消化财报，”他称，“不同于对地区紧张局势和欧洲政治的担忧，市场对财报的基本人气相当令人振奋。”
虽然这些担忧周二有所缓解，但投资者仍警惕地关注朝鲜(北韩)动向。美国总统特朗普周一为会见朝鲜(北韩)领导人金正恩打开大门，称如果能在合适的情况下与这位年轻的领导人见面，他将很荣幸地这么做，即便朝鲜方面暗示将继续进行核武试验。
东证股价指数早盘收高0.76%报1,551.53点；JPX-日经400指数升0.74%报13,861.38点。(完) (编译 王颖/许娜；审校 李爽/张明钧)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。