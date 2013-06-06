《热点透视》日本股市估值显示涨势仅为暂歇 并非强弩之末

(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)

撰稿 Robert Cole/编译 戴素萍

路透伦敦6月6日 - 日本股市过去几周表现得很糟糕。日经指数自5月22日见顶以来已挫跌了17%，接近正式定义上的熊市。日股表现得比其他股指还差。然当前的估值情况暗示，日股只是涨势暂歇，而非强弩之末。

根据汤森路透Starmine数据，日股的预期市盈率(本益比)为14倍，略低于美股而略高于欧股。相对而言，其估值情况类似于股息率。日股或许不再算过于便宜，但是也不会太贵。

日股受困于全球对各国央行将撤出宽松政策的担忧。由于日经指数从11月13日至5月22日期间大涨了80%，而同期美股和欧股则涨约20%，因此若有修正，(日股)势必会更剧烈些。

日本企业甚为倚赖首相安倍晋三重振经济的努力。然由于安倍经济学很大部分是寄托在大举扩张货币供给来终结多年来的通缩，全球其他地方若改回保守的货币政策，难免会对日股带来威胁。

然而注意一下日股表现和经济成长之间的关联性却很有趣。股市和国内生产总值(GDP)间的关系常被放大，不妨想想中国经济在过去十年突飞猛进，然沪综指的表现却一再令人失望。不过，在日本这两者似乎又有关连，尽管有一些时间差。

与此同时，根据Starmine，日本企业的获利成长脚步远远快于美国和欧洲的企业。出口商受惠于日圆贬值，尽管日圆近期由跌转升，但比起六个月前兑美元仍然贬值了17%。

日股容易出现虐心的震荡走势。经济和企业的潜在风险或许也比其他发达市场来得大。但估值数据暗示，对这个旭日之国的股市来说，仍处于黎明破晓中。(完)

(译文审校 石冠兰)

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