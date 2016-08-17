焦点：日企节俭持家应对日圆升值 电梯满载、少开空调少开灯

图为一万日圆面值的纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao/File Photo

路透东京8月17日 - 过去几波日圆升势，曾逼得日本制造业者将生产线移往海外。现在日本出口商面对当前的强势日圆压力，则是使出极其抠门的省钱策略--关掉一些电灯，电梯尽量满载，希望不必动用更激烈的手段就能撑到情势好转。

日圆被视为动荡时期的避险货币。在英国6月23日退欧公投之前的不确定时期，以及公投结果震撼全球市场之后，日圆皆走升。自6月初以来，日圆兑美元升值近10日圆，升穿100日圆。

对于丰田汽车(7203.T)、Panasonic(6752.T)等大型出口商而言，日圆升值对营业利润构成了不小的打击。日圆兑美元每升值1日圆，丰田和Panasonic的营业利润将分别减少400亿日圆和10亿日圆。

为此，丰田关闭了东京总部的两座电梯。该公司本月将全年营业利润预估下调近10亿美元。

“最近这波日圆升值会持续多久还不得而知，所以公司努力推行一种观念，让员工时刻注意成本，”丰田发言人Shino Yamada说。

丰田预计，更加严格的成本削减以及营收的改善，可为今年的营业利润贡献500亿日圆。但相比于近期日圆升值带来的1.12万亿日圆损失，这根本是九牛一毛。

在电子公司夏普(6753.T)，一位公司总部的员工称，公司给日圆升值压力降温的办法之一是给雇员升温--空调温度不能低于28摄氏度。这位雇员要求匿名。

“我以前经常悄悄把空调温度调到26度，但现在我们的部门经理派人盯着，保证空调温度一直设在28度，”他说。

办公室走廊的灯也有一半被拆掉了。

**成本削减**

Panasonic称将继续尽可能地压缩开支。随着全球金融危机后日圆开始升值--2011年日圆兑美元触及约75日圆的最高点--该公司成立了“成本削减”团队，任务是在从原料采购到产品交付的整个生产过程里，找到可以节约成本的地方。

“我们不再需要成本削减团队了，因为节约精神已在我们企业中根深蒂固了，”一名公司发言人表示。

这就是为何办公室会在午休时关灯，甚至社长开文具柜都需要获得批准。

但至少现在而言，企业员工们还比较宽心：企业的反应基本只带来一些小小的不便，而不是再次将大量生产移往海外。

许多日本企业已将大量的制造业务移往海外，去年底一项调查发现，即便当日圆/美元低于120日圆，也几乎没有企业考虑将生产移回日本。

根据日本国际协力银行(JBIC)所做的该项调查，这股趋势似乎已固定，但推动趋势的较主要原因是有必要更接近客户，而非汇率。

JBIC预测，到2019年初之前，海外生产所占比例将略低于40%，远高于本世纪和上世纪交替之际的略低于25%。

没有人将此归咎于英国退欧。

“汇率急遽波动后很难修改生产计划。”任职丰田会计部门的主管Tetsuya Otake本月在公司公布业绩后说。(完)