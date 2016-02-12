日经指数16个月来首次跌破15,000点

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透东京2月12日 - 日本股市日经指数周五盘初跌破15,000点的重要心理关口，为16个月来的首次，因为美元兑日圆下挫至15个月低点。
日经指数.N225一度重挫4.6%至14,992.14点，创2014年10月以来最低点。
东证股价指数.TOPX跌3.5%至1,221.03点，JPX-日经400指数.JPXNK400跌3.6%至11,005.18点。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。