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国际财经 | 2016年 2月 12日 星期五 09:41 BJT

日经指数16个月来首次跌破15,000点

路透东京2月12日 - 日本股市日经指数周五盘初跌破15,000点的重要心理关口，为16个月来的首次，因为美元兑日圆下挫至15个月低点。

日经指数.N225一度重挫4.6%至14,992.14点，创2014年10月以来最低点。

东证股价指数.TOPX跌3.5%至1,221.03点，JPX-日经400指数.JPXNK400跌3.6%至11,005.18点。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

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