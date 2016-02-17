产油国持续出脱日韩股票 以期弥补岁收缺口

路透新加坡2月17日 - 为填补油价暴跌造成的岁收缺口，来自全球主要产油国的投资者成为过去一年韩国股票最大卖家之一。

韩国金融监督管理局(FSS)一名官员指出，来自石油出口国的投资者去年削减韩国股票持仓，去年6月卖压加剧，一直延续到今年1月。

分析师表示，主权财富基金可能是韩股最大的卖家之一，他们可能也是日本1月出现资金外流的推手之一。

“低油价导致产油国的贸易收支恶化，从而财政收支变得更糟，油元因而流出。他们无法迅速删减财政支出，”渣打银行驻首尔分析师Kim Jae Eun指出。

FSS这名拒绝具名的官员表示，来自沙特阿拉伯、挪威及阿联酋的投资者在2015年6-12月期间合计卖超韩股5.6万亿韩元(46亿美元)。韩国2015年股市资金流出3.5万亿韩元。

在此期间，沙特是最大的卖家，总计卖超4.4万亿韩元，而挪威则出脱1万亿韩元。

沙特今年1月卖超韩股1,175亿韩元，挪威则卖超620亿韩元。

另外，日本财务省数据显示，挪威投资者2015年卖超日股406亿日圆(3.564亿美元)。(完)