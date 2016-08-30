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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 13:42 BJT

日本内阁官房长官称做好准备果断行动应对汇市过度波动

路透东京8月30日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二表示，政府正密切关注市场走势，并做好准备在汇率过度波动时采取果断措施应对。

菅义伟在路透一项活动时还表示，日本政府仍恪守在2020财年实现基本预算平衡的承诺。

他并称，政府将强化经济作为首要任务，因这将扩大税收并有助于实现财政整顿。(完)

(编译 张荻 审校 张若琪)

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