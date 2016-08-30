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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 13:09 BJT

专访：日本政府准备采取适当举措应对日圆飙涨--内阁官房长官

路透东京8月30日 - 当被问到日本政府是否会干预汇市以遏制日圆过度涨势时，日本内阁官房长官菅义伟周二表示，政府正密切关注市场走势，并准备采取“适当的”回应举措。

“财务省、金融厅和央行目前就市场问题定期召开会议。当局将密切关注市场，紧密合作并在必要时采取适当行动，”菅义伟接受路透专访时称。

日本4-6月经济增长停滞，分析师预计即便经济在本季反弹，幅度也不会很大，因疲弱的全球增长及日圆兑美元年内升值20%都损及出口和资本支出。(完)

(编译 许娜；审校 李春喜)

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