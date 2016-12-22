三井住友金融集团社长称正物色英国退欧后的欧洲总部

路透东京12月22日 - 日本三井住友金融集团(SMFG)(8316.T)社长宫田孝一称，该行正考虑为银行业物色新的欧洲总部。在英国公投决定退出欧盟后，众多跨国银行都在寻找伦敦之外的总部所在地。

但宫田孝一称，SMFG对各个选项持开放态度，也可能会留在伦敦，这要取决于英国退欧后可以多大程度保留欧洲单一市场准入。

SMFG是日本第三大银行集团，是最先公开承认物色其他欧洲总部所在地从而为英国退欧做好准备的银行之一。

“我们已开始讨论，除伦敦之外可以将资源集中在哪里。一开始没有太多候选，”宫田孝一说。

“我们不认为可以慢慢来，因为只有两年的时间。我们得开始规划了，”他说，指的是英国必须商定退欧条件的两年时间期限。

同为日本银行业者的三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)以及瑞穗金融集团(8411.T)通过在阿姆斯特丹的银行业务部门拥有欧盟通行证。

宫田孝一说，一些试图吸引金融服务公司离开英国的欧洲大陆国家已联系了该行。英国经济中，金融服务业占比约7%。

SMFG目前重点考虑拥有大量人才以及英语业务环境的欧洲城市。(完)