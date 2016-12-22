三井住友金融集团社长称正物色英国退欧后的欧洲总部

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京12月22日 - 日本三井住友金融集团(SMFG)(8316.T)社长宫田孝一称，该行正考虑为银行业物色新的欧洲总部。在英国公投决定退出欧盟后，众多跨国银行都在寻找伦敦之外的总部所在地。
但宫田孝一称，SMFG对各个选项持开放态度，也可能会留在伦敦，这要取决于英国退欧后可以多大程度保留欧洲单一市场准入。
SMFG是日本第三大银行集团，是最先公开承认物色其他欧洲总部所在地从而为英国退欧做好准备的银行之一。
“我们已开始讨论，除伦敦之外可以将资源集中在哪里。一开始没有太多候选，”宫田孝一说。
“我们不认为可以慢慢来，因为只有两年的时间。我们得开始规划了，”他说，指的是英国必须商定退欧条件的两年时间期限。
同为日本银行业者的三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)以及瑞穗金融集团(8411.T)通过在阿姆斯特丹的银行业务部门拥有欧盟通行证。
宫田孝一说，一些试图吸引金融服务公司离开英国的欧洲大陆国家已联系了该行。英国经济中，金融服务业占比约7%。
SMFG目前重点考虑拥有大量人才以及英语业务环境的欧洲城市。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)