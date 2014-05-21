《路透精英汇》日本热门手机游戏“龙族拼图”今年将推出中国版

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透东京5月20日（记者 Reiji Murai/Sophie Knight） - 日本移动游戏开发商GungHo(3765.T)将于年底前将其热门产品“龙族拼图”（Puzzle &Dragons）智能手机游戏带到中国市场。该公司寄望于提高海外市场营收。
GungHo去年16亿美元营收几乎全部来自日本市场，其中90%来自“龙族拼图”，其下载量相当于日本智能手机合约近一半。
GungHo的目标是将海外市场营收占总营收比例提高至70%，因此正致力于该游戏本地化，希望能在中国市场大获成功。
该公司执行长KazukiMorishita在路透日本投资精英汇上说：“我们不能直接进入中国，因此我们必须找个当地合作伙伴。我们已经收窄范围并确立条款。目前我们正规划发布该游戏的时机，并针对当地市场作些调整。”
“关于本地化，我们不仅是翻译成中文，还会结合中国文化对游戏作些调整。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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