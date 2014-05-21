《路透精英汇》日本热门手机游戏“龙族拼图”今年将推出中国版

日本移动游戏开发商GungHo的执行长Kazuki Morishita 2014年5月20日在东京参加路透精英汇的照片。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京5月20日（记者 Reiji Murai/Sophie Knight） - 日本移动游戏开发商GungHo(3765.T)将于年底前将其热门产品“龙族拼图”（Puzzle &Dragons）智能手机游戏带到中国市场。该公司寄望于提高海外市场营收。

GungHo去年16亿美元营收几乎全部来自日本市场，其中90%来自“龙族拼图”，其下载量相当于日本智能手机合约近一半。

GungHo的目标是将海外市场营收占总营收比例提高至70%，因此正致力于该游戏本地化，希望能在中国市场大获成功。

该公司执行长KazukiMorishita在路透日本投资精英汇上说：“我们不能直接进入中国，因此我们必须找个当地合作伙伴。我们已经收窄范围并确立条款。目前我们正规划发布该游戏的时机，并针对当地市场作些调整。”

“关于本地化，我们不仅是翻译成中文，还会结合中国文化对游戏作些调整。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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