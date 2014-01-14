焦点：日本三得利收购美国酒企Beam

资料图片：三得利在日本岛本酒厂的威士忌酒桶。 REUTERS/Sophie Knight

路透伦敦/纽约1月13日 -日本三得利控股周一宣布，将以136亿美元现金收购美国酒企BeamBEAM.N，从而使三得利成为全球第三大烈酒生产商。

包括承担Beam净债务在内，该交易规模为160亿美元。这将使Beam旗下的Jim Beam、Maker's Markbourbons、Courvoisier cognac、Sauzatequila，与三得利旗下日本威士忌山崎(Yamazaki)、白州(Hakushu)、Hibiki(响)和角瓶(Kakubin)，及苏格兰威士忌Bowmore、白酒Midori合并。

据International Wine & SpiritResearch，收购完成后，从数量上看三得利将成为第三大威士忌公司，第五大麦芽威士忌公司。

这是日本饮品企业寻求实现海外业务成长的又一案例，以兹因应国内市场人口减少的形势。

“所有日本饮料企业一直聚焦在日本之外的市场取得增长，”Bernstein Research分析师TrevorStirling说。

据Stifel Nicolaus分析师MarkSwartzberg称，该项交易提升了三得利在美国市场的份额，从不到1%增加到了11%。

汤森路透数据显示，该并购交易亦是日本历史上第三大海外交易。

去年，私人控股的三得利将其食品和非酒精饮料子公司--三得利Beverage &Food(2587.T)上市，以为海外并购交易筹资。麒麟控股(2503.T)在2011年斥资26亿美元控股巴西Schincariol，朝日集团控股(2502.T)则早在2009年就入股中国青岛啤酒。

**Ackman是赢家之一**

三得利此次交易中的最大赢家之一将是Pershing Square CapitalManagement。这个由WilliamAckman拥有的对冲基金规模为120亿美元，其在第三季度末持有12.8%或2,080万的Beam股份。

Ackman不愿对与三得利的交易置评。

三得利周一表示，将以每股83.50美元现金收购，较Beam周五收盘价66.97美元溢价25%。Beam股价收盘大涨24.6%至83.42美元。

这个收购价格超过Beam的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的20倍，接近2008年PernodRicard (PERP.PA)收购Absolut伏特加酒制造商时的20.8倍天价。

但Stirling指出，和Absolut收购案不同的是，周一的收购交易并没有太多节省成本的机会，因三得利有超过90%的业务是在日本，而Beam业务将继续在美国发展。

若交易失败，Beam必须向三得利支付4.25亿美元的终止金。

知情人士表示，三得利和Beam很快达成交易协议，花费不到两个月时间。

分析师多认为，较大竞争对手如Diageo Plc(DGE.L)或Pernod提出竞购的可能性不高，原因在于估值偏高、终止费及须经过双方董事会同意等。

三得利已在日本经销Beam的产品，而Beam则是在新加坡及其他亚洲市场经销三得利产品。

三得利在本土市场已经拥有多款畅销的一般威士忌及一款苏格兰威士忌，但收购Beam之后将取得波本酒，以及苏格兰、爱尔兰及加拿大等地的威士忌等产品，同时也可取得更为强大的经销通路，除了拿下美国通路外还可进入印度、俄罗斯及巴西等重要新兴市场。

合并后的公司年营收将约为43亿美元。

三得利打算运用手中资金以及三菱东京日联银行融资来融通此次收购。

在这起交易中三得利聘用的顾问为三菱UFJ摩根士丹利证券，Beam的顾问则为CenterviewPartners及瑞士信贷CSGN.VX。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳/张涛)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。