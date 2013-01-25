路透调查: 日本企业大力赞成安倍晋三的主张,但担心债务问题

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透东京1月25日 - 路透调查显示,超过80%的日本企业赞成首相安倍晋三的激进财政政策以及压低日圆币值的呼吁,不过大多数企业亦担心日本几年内可能面临债务危机.
根据路透企业调查,在400家受访企业中,有74%认为日本十年内将爆发欧洲式的债务危机.日本主权债务规模已经达到国内生产总值(GDP)的两倍以上.
三分之一的受访企业担心,债务危机可能在未来三到五年爆发.
三分之一的受访者认为,安倍的大胆财政扩张举措将导致"非常大的"中期不利影响.他们指出,存在债务危机以及消费者通胀风险,而消费者的薪资仍然持平,此外日圆疲弱会令进口商感到痛苦.
但是,仍有三分之二的受访企业支持安倍的补充预算.
大多数受访企业还赞成激进的货币宽松举措,79%的受访企业称 日本央行本周稍早将通胀率目标倍增至2%的决定将起到对抗通缩的作用,尽管这项调查是在日央行宣布该决定之前做出的.
很多受访者认为,为了让停滞的经济出现新的活力,压低日圆币值是首个必要举措.只有4%的受访者认为,日圆强势是今年的最大担忧,去年1月时该比例为57%.
总体上关注焦点已经转向国内经济,67%的非制造业企业和29%的制造业企业将该因素作为今年的最大忧虑.
所有受访企业中,近半数称2013年最重要的战略举措是推出新产品或新业务,11%的企业将裁员或削减成本作为优先要务,这显示在扩张方面的乐观情绪升温.(完)
(编译 杜明霞; 审校 孙茉莉)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进