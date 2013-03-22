日本经济：日企预测2013财年利润增长，但拟将利润留存--调查

路透东京3月22日 - 路透调查周五显示，超过一半的日本企业预期下一财年利润增长，但由于企业保留现金不作投资，期待增长的投资人恐怕难免失望。

随着首相的货币与财政刺激组合拳令经济愈发有望停止下滑，日本的经济信心正在上升。欧债危机余尘与中日领土之争，拖累日本经济陷入低迷。

首相安倍晋三的政策已帮助推低日圆兑美元 至三年半低点，支撑了出口这一传统的增长引擎，扶助从照相机到汽车等一系列日本产品的出口有所回升。

243家受访日企中，54%预测4月开始的该财年的业绩好过上年，30%预计业绩基本持平。

“日圆走软提升日企竞争力，股市上涨也改善了消费者信心。”一家电子企业的受访者表示。该企业预测利润略微增长。

日本2月消费者信心指数触及2007年中以来的最高，因物价上涨预期升温。这是经济复苏日渐扩大的一个迹象 。

“随着全球经济形势日趋改善，且预期日本财政政策将往利好国内股汇市的方向发展，那些之前财政紧张的家庭和企业有可能加大支出。”三菱总合研究所的研究员Akihiro Morishige表示。

西方企业常在利润上升时提高股息与回购股票，进而提升股东价值，但根据Nikkei Research为汤森路透在3月4-18日开展的调查，没有多少日企打算这么做。

调查显示，对于手头现金作何用途，名列前三选项第一位的是研发，第二位是留在手中，第三位是海内外业务扩张。在七个可选选项中，提高股息和股票回购分别只排在倒数第二与倒数第一。

很多日企，尤其是Panasonic Corp 这样的消费电子品企业，近几年来都已削减投资以应对财务亏损。

“对于看到自身技术优势下滑的企业而言，有必要投资研发以夺回优势，而对于元部件生产商等一些技术优势明显的企业，也需要进行投资以保持优势。”Morishige说。

但企业广泛增加投资可能还要一段时间，他们想等待首相下一步的举措。Panasonic会长大坪文雄说，“不单单是我们的行业，在整个日本，资本投资都没有开始增长，为扩大生产而开展的投资也没有增加。”