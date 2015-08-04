日本原子弹爆炸幸存者公开反对核能 谴责安倍的战争观

日本福岛7月30日，87岁的日本原子弹爆炸幸存者Atsushi Hoshino在其家附近公园中的一个辐射监测点旁。 REUTERS/Toru Hanai

路透日本福岛市8月4日 （记者 Linda Sieg） - 三十年前，当Atsushi Hoshino打算重建福岛县一个代表原子弹爆炸幸存者团体时，批评许多人赖以谋生的核能工业曾经是一个禁忌话题。

然而2011年3月11日因遭遇大海啸，福岛第一核电站反应堆堆芯熔毁，辐射物外泄，迫使成千上万居民逃离家园。此后，关于这种“禁忌话题”的情况发生了急剧变化。

“在那之前……我对核能有些不安，但并不至于反对。况且，那样的情势之下我是不可能去反对核能的，”87岁的Hoshino在福岛市家中向路透表示。福岛市距福岛第一核电站约60公里，该电站1971年投入运行，是日本首家商业核电站。

Hoshino是1945年8月6日广岛原子弹爆炸的幸存者之一，他现在与大多数日本人一样，反对日本首相安倍晋三在福岛核电站事故之后重启核反应堆的计划。九州电力(9508.T)的仙台核电站预计于8月10日恢复运行，将是近两年来第一家恢复运行的核电站。

“我认为，鉴于核能的风险、以及人类无法控制核能这样一个已然清晰的事实，所有反应堆都不应被重启，”Hoshino说道。

福岛原子弹爆炸幸存者团体主席Akira Yamada称，他的看法类似。但二人仍对将核能与核武器相提并论持谨慎态度。

“军事用途与和平用途之间存在区别，”Yamada向路透说道。Yamada战后在福岛大学任教授，之后成为该校校长。

广岛和长崎原子弹爆炸已过去了七十年，而上了年纪的幸存者脑海中仍然烙印着当时的恐怖画面。

美军在广岛投下原子弹时，Hoshino是一名高中生，当时在城外。之后回城寻找失踪的同学时，他最可怖的记忆之一就是发现两个朋友，一个看起来没有受伤但已经丧失意识，另一个只剩一口气，浑身焦如黑炭。

第一个同学在被卡车送回宿舍的途中死亡。另一个还活着，但身体已经生了蛆。Hoshino用镊子替朋友清理蛆虫，但最后那个朋友也死了。

“即便是现在，我也无法忘记这些在原子弹爆炸中遇害的朋友们的样子，”他说道。

与许多核爆炸幸存者一样，Yamada和Hoshino等人对安倍持严厉批评态度。安倍意图放松日本战后和平宪法对军事的限制，并弱化对战争历史的道歉口吻。

一些人担忧，安倍将在战争周年纪念日上发表声明淡化往届政府对历史问题的道歉。

“深入反思原子弹爆炸造成的非人道后果，那正是因为我们发起了……侵略战争，”Yamada说道，他将日本战时首脑称为“谋杀犯”。“但安倍先生反思的不够深刻。”

Hoshino甚至更为直白。“我不认为安倍晋三……真正认识到那场战争是罪恶的侵略战争。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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