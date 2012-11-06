日本铃木汽车将停止在美销售汽车 重心转向摩托车销售

路透11月6日电---日本第四大汽车生产企业铃木汽车(7269.T)表示,将关闭美国无获利能力的汽车销售业务,转而将业务重点放在摩托车、全地形车(ATV)和海船的销售上,因该公司面临着日圆走强以及美国对其小型车需求锐减的挑战.

铃木汽车表示,American Suzuki Motor Corp是在美国独家销售铃木汽车的经销商,该经销商将申请破产保护,其背负的债务为3.46亿美元,其中1.73亿美元隶属於铃木汽车集团的公司.

铃木汽车在声明中称,鉴於汇率及以小型车为主的汽车产品组合,其在美国的汽车业务很难维持获利.

在周二早盘交易中,铃木汽车股价下跌1.7%,至1,802日圆.(完)

--编译 于春红;审校 张明钧

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