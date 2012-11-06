日本铃木汽车将停止在美销售汽车 重心转向摩托车销售

韩国企划财政部称操纵汇价及散播不实消息者将受刑法惩治
路透首尔2月22日 - 在韩国政府收紧监管之际，自今年稍晚起，在外汇市场共谋、操纵汇价及散播不实消息者，将受到刑法的惩罚。
路透11月6日电---日本第四大汽车生产企业铃木汽车(7269.T)表示,将关闭美国无获利能力的汽车销售业务,转而将业务重点放在摩托车、全地形车(ATV)和海船的销售上,因该公司面临着日圆走强以及美国对其小型车需求锐减的挑战.
铃木汽车表示,American Suzuki Motor Corp是在美国独家销售铃木汽车的经销商,该经销商将申请破产保护,其背负的债务为3.46亿美元,其中1.73亿美元隶属於铃木汽车集团的公司.
铃木汽车在声明中称,鉴於汇率及以小型车为主的汽车产品组合,其在美国的汽车业务很难维持获利.
在周二早盘交易中,铃木汽车股价下跌1.7%,至1,802日圆.(完)
--编译 于春红;审校 张明钧
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路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
路透东京2月22日 - 知情人士表示，日本央行考虑在公布其每月购债操作细节时加入具体日期。 日本央行根据大规模宽松计划，每周透过市场操作购买日本公债。 每月月底时，日本央行会宣布即将进行的购债操作细节，但目前为止，这些细节不包含操作日期。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)