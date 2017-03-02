美商务部称自日本、台湾等地进口的螺纹钢倾销美国市场

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿3月1日 - 美国商务部周三表示，从日本、台湾和土耳其进口的混凝土用钢筋，以低于合理的价格倾销美国市场。
根据商务部的部分决定，其对日本出口商，包括城南制钢所(Jonan Steel Corp)和共英制钢(5440.T)初步决定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高为29.47%，土耳其出口商则是7.07%。
在该初步决定出炉前，美国螺纹钢贸易联盟及其会员提出调查请求。
根据商务部，2015年自日本进口的螺纹钢价值估计为1.0869亿美元，自台湾进口的价值为1,757万美元，土耳其则为6.744亿美元。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。