美商务部称自日本、台湾等地进口的螺纹钢倾销美国市场

路透华盛顿3月1日 - 美国商务部周三表示，从日本、台湾和土耳其进口的混凝土用钢筋，以低于合理的价格倾销美国市场。

根据商务部的部分决定，其对日本出口商，包括城南制钢所(Jonan Steel Corp)和共英制钢(5440.T)初步决定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高为29.47%，土耳其出口商则是7.07%。

在该初步决定出炉前，美国螺纹钢贸易联盟及其会员提出调查请求。

根据商务部，2015年自日本进口的螺纹钢价值估计为1.0869亿美元，自台湾进口的价值为1,757万美元，土耳其则为6.744亿美元。(完)