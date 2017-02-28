焦点：日本高田认罪及法官批准赔偿协议为潜在出售扫清道路

2015年5月，高田在美国密歇根州一座办公楼上的企业标识。 REUTERS/Rebecca Cook

路透底特律2月27日 - 日本高田(7312.T)周一在美国一家联邦法院认罪，扫除了公司出售或重组的一大障碍。高田认罪是其10亿美元诉讼和解的组成部分，其中包括对汽车厂商和缺陷气囊气体发生器受害者的赔偿金。

美国地区法院法官George Steeh批准了之前各方同意的和解方案，尽管高田气囊气体发生器爆炸事故受害者的律师，反对该刑事和解中将汽车厂商认定为欺诈行为的受害者。

刑事和解及罚金已定，高田料将加大努力寻找买家或资金支持者。

Steeh称其曾考虑从严处罚，指出根据联邦法规最高可判罚15亿美元。但他称最终还是批准了上述和解方案，因为不然的话可能把高田推向破产境地，从而会延迟置换数以百万计有致命隐患的气囊气体发生器的工作。

“在本案中，摧毁这家公司也许是公平的结局，”Steeh说，并称他还参与了另外一件案子，高田在该案中承认有价格操纵行为。

Steeh称，汽车业者汰换所有问题气囊的成本，“可能是拨备金额8.5亿美元的五倍、六倍甚至九倍”，暗示整体汰换成本可能超过76亿美元。高田气囊召回行动的规模为汽车业史上之最。

高田正在寻找金主，因该公司面临的潜在召回成本恐怕高达数以10亿美元计。目前还没有确认负责遴选过程的指导委员会选了哪家公司。

熟知内情人士在2月初表示，百利得(Key Safety Systems, KSS)是最主要的候选公司。曾参与事态简报过程的人士周一向路透表示，可能在3月底前做出决定。

投资人揣测高田可能得在美国或日本寻求某种形式的破产保护，但高田予以否认。不过在法院听证会中，法官Steeh及司法部的律师均认为，若高田无法找到买家，则可能倒闭。

在与美国当局达成的协议中，高田同意支付2,500万美元罚金，并在30天时间内向受害者支付1.25亿美元赔偿金。

高田可以一年内向汽车厂商支付10亿美元中剩余的8.5亿美元赔偿金。但是如果有财务支持者获得高田的控制权，那么对汽车厂商的赔偿金必须在五天内支付。

高田将有观察期，并接受独立监督人的三年监督，高田还同意在安全问题处理方式上进行重大改革。

**更多诉讼**

联邦刑事案的和解并不意味着高田在法律上麻烦已经了结。该公司还面临着气囊爆炸受害者提起的多桩民事诉讼。

美国检方也对三名在日本的高田前高管提出指控，指称他们篡改测试结果隐瞒缺陷。(完)