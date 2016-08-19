日本8月制造业景气判断指数为2013年以来最低--路透短观

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
Reuters8月19日 - 路透东京8月19日 - 路透调查显示，日本8月制造业信心恶化并触及2013年以来最低水平，当时央行开始采取激进的货币放松举措。调查反映了日圆升值带来的痛苦，并凸显出政策制定者促进经济增长所面对的艰巨任务。
路透短观调查还显示，服务业信心8月实现五个月来首次上升。这是私人消费脆弱、而非强劲的迹象。私人消费占日本经济的大约60%。
8月1-16日调查了533家大中型企业，其中有275家做出回复。在此期间，日本首相安倍晋三在月初公布了新的经济刺激计划，但似乎对日本企业信心影响不大。
之前数据显示，日本第二季经济停滞，因出口疲弱且日圆强劲抑制资本支出。
日圆兑美元接近七周高位约100日圆，汽车和电子出口企业抱怨获利受到冲击，尽管日圆走强可能降低进口成本。
“国内汽车销售下降，而且日圆升值给出口业带来汇率损失，”一运输设备生产企业经理在调查中表示。
一名纺织/纸业生产商表示，“日圆升值帮助降低了原材料的进口成本，但我们并未感觉到我们产品需求的力道。”
8月制造业景气判断指数从7月的正3降至正1，受汽车、食品、机械和电子产品等制造工业的打击。11月制造业景气判断指数料反弹至正6。
路透短观指数由看法乐观的受访者百分比减去悲观者百分比得出。数值若为正，说明乐观者多于悲观者。
8月非制造业景气判断指数从7月的正15升至正18，反映零售商、房地产和其他服务业增长。11月非制造业景气判断指数料进一步升至正19。(完)
(编译 王颖/李爽/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫/王颖)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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