日本9月非制造业景气判断指数为2013年以来最低--路透短观

路透东京9月15日 - 路透调查显示，日本制造业信心从三年低位反弹，但服务业信心触及2013年日本央行开始实施大胆货币刺激政策以来的低点，凸显出经济复苏之脆弱。

路透短观调查还显示，制造业和服务业企业信心12月料好转，缓解对经济前景的悲观看法。

这项调查是在8月30日至9月12日之间针对532家大中型企业发出问卷，有269家企业回覆，结果好坏不一。近期数据显示出口及产出疲弱、资本支出上扬，日本央行下周将召开货币政策会议。

9月制造业景气判断指数从前月的正1升至正5，为三个月来首见上升，因汽车及电子产品出口商的信心较前月低点回升。

与三个月前相较，指数上升两大点，预示着日本央行10月3日公布的短观报告料将显示，大型制造商主要指数略微改善。

在这份调查当中，出口业者抱怨日圆升值导致外需迟滞且压缩获利。许多企业亦表达对内需疲弱的担忧。

“经济仍旧发展不均衡。汽车业表现良好，但电子业则往下走，而建筑业则一直表现很差，”一名钢铁企业经理在调查中指出。

一名机械制造商指出，日圆兑美元汇价高于其预估的110日圆，并且担忧11月美国总统大选前以及英国脱欧公投后的消费支出表现。

“因民众迟迟未能摆脱通缩的心态，日本商品价格的跌势并未打住，”一名机械制造行业经理在调查中表示。

9月非制造业景气判断指数从8月的正18降至正14，因天气不佳令零售商信心从8月的正13骤降至负9的18个月低点，呈现民间消费疲软的令人忧心迹象。民间消费约占经济的60%。

12月非制造业指数料反弹至正22。

9月非制造业指数比三个月前下降3点，暗示日本央行短观的大型非制造业者信心可能略为恶化。

由于增长依然疲软，通胀率远低于日本央行的2%目标，许多分析师预期央行在9月20-21日召开会议时将再度宽松政策，届时央行将评估其货币刺激的效果。

路透短观和日本央行短观图表：tmsnrt.rs/1TtnEmY (完)