《热点透视》日本调降企业税可能损及对抗通缩的努力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透新加坡6月25日 （撰稿 Andy Mukherjee 编译 王冠中） - 日本首相安倍晋三希望透过调降日本的36%企业税率来证明其改革的可信度。然而，安倍的计划可能带来反效果，损及他对抗通缩的努力。
日本政府在6月24日宣布未来七年内将企业税率调降至30%以下的计划。目前尚不清楚最终的税率为何，以及政府如何补贴这缺口。
这计划含糊不清让人担忧，而其论点也相当可疑。日本整体税收与国内生产总值(GDP)之比在发达国家中偏低。(参看图表请点选：link.reuters.com/ruh32w)。大型集团的实际税率仅13%。尽管随着获利改善，税负也会加重，但增幅并不算太大：企业会以填补过去亏损为由，在未来几年压低所需支付的税金。
根据近日路透对企业高管所做的一项调查，减税可能刺激国内消费。但增加的幅度有限。这项调查显示，企业也强烈倾向把减税节省的资金存留下来。若经济活动没什么起色，就算是小规模减税也会让政府的债务大增。而日本公共债务与GDP之比已经高达243%的惊人水准。
要说服债券投资人相信他的减税计划并非草率的财政举措，安倍必须找到替代的税收来源。在日渐萎缩且老化的劳动力上加重税负并不可行，要让消费者负担更多也会很困难。明年将消费税调升至10%后，若要再将消费税进一步调高，可能会打压消费，让经济再次陷入通缩循环。
把高风险且思虑不周的赌注当作成长策略，意味着束手无策。很显然，在更具意义的改革上，安倍的运气不佳，像是削减农产品进口税或是松绑移民政策等。提振日本劳工薪资的承诺也没能实现。降低企业税或许能短暂提振股价。但若日本央行停止买债后，政府维持债务的能力出现问题，公债收益率可能大涨。安倍经济学中这项关键计划，最终可能破坏了所有的努力。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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