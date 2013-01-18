日本财政: 政府考虑上调最高所得税税率--日经

路透1月17日 - 日本经济新闻报导称,以自民党为首的日本联合政府提出计划纲要,准备将最高所得税税率从40%上调至45%.

自民党还暗示最高税率等级的起点也将上调.目前针对1,800万日圆(20.13万美元)以上收入的所得税率为40%.

政府希望在下周初之前与反对党达成协议.

日经认为,新税收体系对纳税人影响很小,因日本只有4.3万人收入超过3,000万日圆,5,000万日圆以上的只有1.4万人.

民主党时期的政府曾于去年提议,对5,000万日圆以上的收入课以45%的税率.

自民党的盟友--公明党曾呼吁对超过3,000万日圆和5,000万日圆的收入分别课以45%和50%的税率.

现政府还决定支持民主党政府的提议,将遗产税上限从50%提高至55%.

这项政策的适用范围为配偶或子女每人继承遗产超过6亿日圆的情况,仅对日本最富裕的家庭有影响.(完)