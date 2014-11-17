综述：日本第三季经济意外衰退 为推迟加税及提前大选铺路

一名男子在日本东京银座的街道上行走，摄于2014年11月16日。J REUTERS/Yuya Shino

路透东京11月17日 - 日本经济第三季意外陷入衰退，为日本首相安倍晋三推迟不受欢迎的上调消费税和提前大选铺路。安倍甫于两年前接下首相大位。

日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。

市场预期第三季经济将会反弹2.1%。

安倍曾表示，他将会检视数据，才会决定是否继续在明年10月二度上调消费税至10%。此举是其控制日本庞大公共债务计划的一部分。日本公共债务在发达国家中最高。

“数字远比我们预期疲弱，”瑞穗总研分析师吉田健一郎表示，“消费成长也相当弱，这可能成为政府决定推迟上调消费税的原因之一。”

日本媒体报导，首相安倍晋三最早可能在周二就宣布推迟调升消费税与举行选举的决定，执政党议员预计选举可能于12月14日举行。安倍晋三周一将回国，结束为期一周的对中国、缅甸和澳洲的访问。

反对调升消费税的日本内阁官房参赞本田悦朗已表示，如果经济成长低于3.8%，则“不可能”调升消费税。

GDP意外下滑也导致日圆JPY=走跌，美元一度升至117日圆上方的七年高位，日本股市开盘也小跌。

经济成长疲弱，以及全球油价下跌导致的物价下行压力，已经促使日本央行上个月扩大其大规模货币刺激举措。

2016年年末之前众议院无需选举，但政界内部人士称，安倍希望在支持率仍然相对较高时巩固权利，助其推进经济及其他政策，例如带领日本放弃战后奉行的和平主义，而该政策颇具争议。

“选举不会是为了消费税，而是为了推进‘安倍经济学’，”日本一名政府官员称，并表示最终决定要取决于安倍。

安倍领导的自民党看来对维持众议院的多数席位颇为自信，因为反对党内部存在分歧且力量不大，但损失席位也是有可能的。

安倍在2012年12月上台时承袭消费税计划，承诺通过包括超宽松货币政策、支出和改革的“安倍经济学”重振经济。

日本经济第三季较前季萎缩0.4%，第二季下滑1.8%。衰退通常定义为经济连续两季或以上持续萎缩。

民间消费较前季增长0.4%，增幅仅为预期的一半，说明4月消费税上调对支出的影响比最初的预期更大，持续时间也更长。(完)

(编译 戴素萍/陈宗琦/王丽鑫；审校 李爽/杜明霞/徐文焰)

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