独家：消息人士称日本TDK洽购iPhone零件供应商InvenSense

路透12月9日 - 知情人士周五表示，日本电子零件制造商TDK Corp(6762.T)正在洽购美国芯片制造商InvenSense(INVN.N)，后者为苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)生产运动感测器。

该协议若达成，本身为智能手机零件供应大厂的TDK便能够扩充其感测器技术产品。InvenSense设计的陀螺仪可协助智能手机计算移动，支援精灵宝可梦GO等扩增实境(AR)游戏。

一位消息人士表示，TDK已提出以每股12美元收购InvenSense，但警告称磋商还在进行当中，达成协议前收购条件仍可能生变。消息人士并称，双方希望在月底前完成磋商。

消息人士要求不具名，因为磋商一事仍属机密。TDK和InvenSense没有立即回覆置评要求。

InvenSense股价周五飙涨27.6%，收报10.55美元。

InvenSense在10月时表示，已聘请财务顾问来评估出售可能，证实了路透的报导。[nL4S1D00R7]

如果能够卖掉自己，InvenSense将是近期半导体产业并购潮吸走的又一新企业。智能手机芯片生产商面临激烈的价格竞争，并寻求规模经济。(完)