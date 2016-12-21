日本TDK已同意以13.3亿美元收购美国芯片厂商InvenSense

路透东京12月21日 - 日本电子零部件生产商TDK Corp (6762.T)称，已同意以13.3亿美元收购美国芯片厂商InvenSense Inc (INVN.N)。后者是苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的运动传感器供应商。

TDK周三发表声明称，将以每股13美元价位全盘收购InvenSense，较这家美国公司周二收盘价溢价约19.9%。

本月稍早，路透曾报导称TDK正在洽购InvenSense。

该交易的达成，让已经是智能手机零件供应大厂的TDK能够扩充其感测器技术产品。InvenSense设计的陀螺仪可协助智能手机计算移动，支援精灵宝可梦GO等扩增实境(AR)游戏。

美银美林为TDK的财务顾问，Qatalyst Partners为InvenSense提供顾问服务。(完)