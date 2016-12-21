日本TDK已同意以13.3亿美元收购美国芯片厂商InvenSense

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月21日 - 日本电子零部件生产商TDK Corp (6762.T)称，已同意以13.3亿美元收购美国芯片厂商InvenSense Inc (INVN.N)。后者是苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的运动传感器供应商。
TDK周三发表声明称，将以每股13美元价位全盘收购InvenSense，较这家美国公司周二收盘价溢价约19.9%。
本月稍早，路透曾报导称TDK正在洽购InvenSense。
该交易的达成，让已经是智能手机零件供应大厂的TDK能够扩充其感测器技术产品。InvenSense设计的陀螺仪可协助智能手机计算移动，支援精灵宝可梦GO等扩增实境(AR)游戏。
美银美林为TDK的财务顾问，Qatalyst Partners为InvenSense提供顾问服务。(完)
(编译 刘秀红；审校 王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。