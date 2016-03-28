焦点：日本或将开启金融科技变革 有望促进资金流动

2013年2月28日，在东京拍摄的美元和日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京3月27日 - 日本在迎接金融科技变革方面落于人后，如今计划放宽相关投资限制。此举可望让坐拥大概9万亿美元个人现金存款的经济加速资金流动。

日本民众向来厌恶风险，仍偏爱现金而非信用卡，这使得创新型金融服务需求疲弱。另外，日本监管严厉，且低利率导致信贷很容易获得，这些因素都让日本的金融科技裹足不前。

根据CB Insights的数据，去年中国金融科技公司融资27亿美元，印度的这类公司筹资逾15亿美元，而美国约为74亿美元。金融科技公司运用云数据存储、智能手机等科技来提供贷款、保险和支付服务，通常是初创公司。

相比之下，2015年1-9月日本金融科技公司获得的投资大约只有4,400万美元。

目前，日本金融行业监管机构希望放宽对金融风险投资的规定，同时国会能够在5月前通过一项监管虚拟货币交易的新体系，这将为日本这个全球第三大经济体的金融科技进步迈出第一步。

“修订法规并不是目标，而只是第一步，”金融服务监管局(FSA)的高层官员Norio Sato告诉路透。“金融科技将对金融服务行业产生重大影响。”

这些变革将允许银行业最高可以100%持股非金融相关类公司，日本三大银行业巨头将得以和开发包括机器人投资顾问以及区块链在内的金融科技风险企业建立合作。区块链是数字货币比特币所使用的去中心化账本(decentralised ledger)技术。

三菱UFJ金融集团(8306.T)、瑞穗金融集团(8411.T)以及三井住友金融集团(8316.T)已经表示正在关注这样的投资。之前这些集团对初创企业的持股比重被限制在5-15%。

贷款需求疲弱的压力步步进逼，超大型银行看到了通过金融科技赚钱的机会，但也知道传统业务模式有可能分崩离析。

**改变游戏规则**

日本的金融科技环境前途不甚光明，令一些创业家纷至海外寻求融资。

比特币服务供应商Zerobillbank Ltd的共同创办人兼执行长Junichi Horiguchi去年利用以色列的先进科技产业，在特拉维夫创立其初创企业。

他说，巴克莱(BARC.L)、谷歌(GOOGL.O)和Facebook(FB.O)等全球银行及科技巨擘，对金融科技初创企业的投资，在以色列远比日本来得普遍。

“那里完全不一样。”Horiguchi告诉路透。“每个月都有公开的创新竞赛和(初创企业)促进项目。”

矢野经济研究所一份报告指出，随着区块链等技术的使用，到2020年前日本的金融科技初创企业销售可望跳升至逾五亿美元。

FSA有关促进虚拟货币交易的新规定，可望使日本成为率先由国家出台监管比特币的国家之一。

“日本以往并不热衷金融科技。”Sato表示。“但这么快设立这些规定可能获得全球的关注。”

比特币交易公司bitFlyer Inc创办人兼执行长加纳裕三说，比特币创业者通常仰赖对增长的投资，他们已呼吁要有更明确的监管规定，因此将乐见最新的改变。加纳裕三也是游说团体Japan Authority of Digital Assets的代表理事。

“法规的确立非常令人意外。”加纳裕三提到FSA迅速起草法规表示。“那势将相当成功。”

日本及亚洲于金融科技的投资图表：

tmsnrt.rs/1RAA3yi

(完)