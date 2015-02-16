去年日本翻盖手机出货量增长 智能手机表现疲弱

路透东京2月16日（记者 Teppei Kasai） - 2014年日本传统翻盖手机出货量出现了七年来的首次增长，凸显消费者对不太昂贵、但又熟悉的老式手机情有独钟。

市场研究公司MM Research数据显示，2014年日本翻盖手机出货量增长5.7%至1,058万部。同期智能手机出货量下降5.3%至2,770万部，为连续第二年下降。

据日本电信部门称，日本智能手机费率在发达国家中位居首位，但翻盖手机费率却最低。多年来饱受通缩之苦的许多日本民众满足于使用具有通话、邮件和基本互联网功能的老式翻盖手机。

因无力与苹果、三星电子(005930.KS)这样的主导品牌竞争，日本电子企业松下(6752.T)、NEC(6701.T)已经退出智能手机业务，但他们仍在生产翻盖手机，与富士通(6702.T)、夏普(6753.T)及其他企业竞争。

MM Research称，日本手机用户已经达到1.25亿，市场饱和度为98.5%，市场几乎没有整体大幅增长的空间。

“从功能方面看，（日本）智能手机也呈见顶趋势，而且这种情况会长期持续，因此（手机用户）续订少之又少，”分析师Hideaki Yokota说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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