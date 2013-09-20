东京电力拟再安排逾百亿美元拆除受损核反应堆

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透9月20日 - 《日经新闻》报道称，东京电力公司(9501.T)总裁广濑直美(Naomi Hirose)对日本首相安倍晋三表示，公司计划再筹集1万亿日元(100.5亿美元)，用以拆除福岛核电站受损的核反应堆。
东电已安排9,600亿日元，用于拆除受损的1-4号核反应堆。报道称，公司未来十年每年将额外安排1,000亿日元，其中一部分资金将用于处理福岛核电站的污水泄漏问题。
报道称，东电将通过缩减成本和资本开支来筹集1万亿日元，而非寻求公共资金。
根据日本首相安倍晋三的要求，东电目前将很可能拆除核电站内的5号和6号核反应堆。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)