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时事要闻 | 2013年 9月 20日 星期五 14:55 BJT

东京电力拟再安排逾百亿美元拆除受损核反应堆

路透9月20日 - 《日经新闻》报道称，东京电力公司(9501.T)总裁广濑直美(Naomi Hirose)对日本首相安倍晋三表示，公司计划再筹集1万亿日元(100.5亿美元)，用以拆除福岛核电站受损的核反应堆。

东电已安排9,600亿日元，用于拆除受损的1-4号核反应堆。报道称，公司未来十年每年将额外安排1,000亿日元，其中一部分资金将用于处理福岛核电站的污水泄漏问题。

报道称，东电将通过缩减成本和资本开支来筹集1万亿日元，而非寻求公共资金。

根据日本首相安倍晋三的要求，东电目前将很可能拆除核电站内的5号和6号核反应堆。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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