东京电力拟再安排逾百亿美元拆除受损核反应堆

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息

路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。