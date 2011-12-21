日本政府将接手东电逾三分之二股权--媒体

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
路透东京12月21日电---日本读卖新闻周三报导称,日本政府计划接管东京电力(9501.T)逾三分之二的股权,实际上将该公司国有化.
消息人士在本月稍早称,政府可能最早在明年夏季向东电挹注约130亿美元,实际上将其国有化.
读卖新闻引述消息人士报导,政府正在考虑注资1万亿(兆)日圆(127亿美元),并称将要求银行业者提供1万亿日圆贷款.
东电发言人表示,该报导并无事实依据.
读卖新闻称,政府接手东电包括优先股在内的分类股票的谈判将於明年全面展开,相关各方计划明年3月完成谈判.
东电提高新发股票数量上限,需要在6月的年度股东大会上获得股东批准.
东电股价盘初下跌6%,而日经指数.N225上扬1.5%.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
路透芝加哥2月8日 - 代表美国谷物和乙醇生产商的三个行业组织本周敦促白宫和美国贸易官员，要优先处理行业针对中国向美国乙醇和干玉米酒糟饲料征收进口关税的指控。
路透伦敦2月8日 - 英国央行副总裁康利夫对削弱全球金融危机之后颁布的银行业规则的举动发出警告。在特朗普赢得美国总统大选后，这些规则受到新的审视。