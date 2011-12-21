版本:
中国
国际财经 | 2011年 12月 21日 星期三 10:44 BJT

日本政府将接手东电逾三分之二股权--媒体

路透东京12月21日电---日本读卖新闻周三报导称,日本政府计划接管东京电力(9501.T)逾三分之二的股权,实际上将该公司国有化.

消息人士在本月稍早称,政府可能最早在明年夏季向东电挹注约130亿美元,实际上将其国有化.

读卖新闻引述消息人士报导,政府正在考虑注资1万亿(兆)日圆(127亿美元),并称将要求银行业者提供1万亿日圆贷款.

东电发言人表示,该报导并无事实依据.

读卖新闻称,政府接手东电包括优先股在内的分类股票的谈判将於明年全面展开,相关各方计划明年3月完成谈判.

东电提高新发股票数量上限,需要在6月的年度股东大会上获得股东批准.

东电股价盘初下跌6%,而日经指数.N225上扬1.5%.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐