日本批准将福岛核事故赔偿金增加至570亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京7月28日 - 日本周二批准将福岛核事故赔偿金增加至7.07万亿日圆（571.8亿美元）。福岛核事故爆发四年后，仍有成千上万的撤离人员住在临时住房中。

东京电力和日本政府称，在早先达成的6.125万亿日圆资金之外，东京电力将获得另一笔9,500亿日元的公共基金。福岛第一核电站由东京电力运营。

东京电力已面临大量就核事故寻求赔偿的法律诉讼。

自2011年的福岛核事故发生以来，日本家庭的电力账单也已上涨了25%，因随着日本逐渐关闭所有核电站进行安全检查和升级，该国转向进口更多化石燃料。

安倍政府和东京电力正在进行一项前所未有的清理工作，以降低距福岛第一核电站最近的一些城镇的辐射水平，但一些区域将可能在未来数十年内成为禁区。

控制福岛第一核电站内部的形势让东京电力疲于应对。据估计，将熔化的燃料从损毁的核反应堆中移除并清理场地将耗费数百亿美元，还将花费数十年时间方能完成。（完）