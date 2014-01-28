日本修订教科书指南，将把争议岛屿列明为“固有领土”

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月28日 - 日本周二称正在修订“学习指导纲要”，其中将日本与中国和韩国分别存在领土争议的岛屿，列明为日本的固有领土。
近期日本与中韩关系日趋紧张，受领土争议、日本首相安倍晋三参拜靖国神社等诸多因素影响。
安倍曾表示希望修订日本历史教材，淡化其中的歉意基调。
日本文部科学大臣下村博文（Hakubun Shimomura）称，该部正修订“学习指导纲要”，以“正确地”教授日本历史，并称日本将通过外交努力向邻国解释此举。
“承载我们未来的孩子们必须能正确地了解我们的领土，这点至关重要，”他在新闻发布会上说。
他表示，根据修订后的“学习指导纲要”，日本与韩国存在争议的岛屿（日本称“竹岛”，韩国称“独岛”）将明确列为日本领土。
韩国外交部立即召见日本驻韩大使，就此表示抗议。
修订后的“学习指导纲要”中，还将提到日本与中国存在争议的岛屿（中国称“钓鱼岛”，日本称“尖阁列岛”），称这是日本固有领土，与中国不存在领土争议。
“学习指导纲要”是编写日本教科书以及教师授课的指南，本次修订涉及初中社会科、高中地理历史科和公民科。但该纲要并无法律约束力。
当被问及领土争议时，下村博文称围绕这些岛屿存在领土争议实在是太糟了。他称历史上这些岛屿就是日本的领土。
他说：“我们必须做出努力，向两国（中国和韩国）礼貌地阐述我们的立场，争取他们的理解。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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