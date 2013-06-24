企业并购：三菱UFJ金融集团计划以41亿美元收购泰国大城银行多数股权--消息

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透东京6月22日 - 熟知情况的消息人士周六表示，三菱UFJ金融集团 正就收购泰国第五大银行--泰国大城银行 的多数股权进行深入谈判，该交易价值逾40亿美元。这标志着因泰国监管政策而复杂化的旷日持久的谈判出现重大转折。
数月来，三菱UFJ金融集团一直在就收购通用电气(奇异，GE)持有的大城银行25%股权进行磋商，但泰国银行业的产权单一制(single presence policy)成为收购的重大阻力，因三菱UFJ金融集团与日本企业在泰国有大量业务。三菱UFJ金融集团是按资产计日本最大金融集团。
消息人士称，在各方磋商的最新计划中，三菱UFJ金融集团将提出收购要约，收购通用电气和其他企业所持大城银行的51%股权，将三菱UFJ金融集团的泰国业务与大城银行合并。消息人士未被授权公开谈论此事。
消息人士称，该交易可能价值约41亿美元，是日资银行在亚洲进行的最大并购案。
一位三菱UFJ金融集团发言人拒绝发表评论。(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。