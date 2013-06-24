企业并购：三菱UFJ金融集团计划以41亿美元收购泰国大城银行多数股权--消息

路透东京6月22日 - 熟知情况的消息人士周六表示，三菱UFJ金融集团 正就收购泰国第五大银行--泰国大城银行 的多数股权进行深入谈判，该交易价值逾40亿美元。这标志着因泰国监管政策而复杂化的旷日持久的谈判出现重大转折。

数月来，三菱UFJ金融集团一直在就收购通用电气(奇异，GE)持有的大城银行25%股权进行磋商，但泰国银行业的产权单一制(single presence policy)成为收购的重大阻力，因三菱UFJ金融集团与日本企业在泰国有大量业务。三菱UFJ金融集团是按资产计日本最大金融集团。

消息人士称，在各方磋商的最新计划中，三菱UFJ金融集团将提出收购要约，收购通用电气和其他企业所持大城银行的51%股权，将三菱UFJ金融集团的泰国业务与大城银行合并。消息人士未被授权公开谈论此事。

消息人士称，该交易可能价值约41亿美元，是日资银行在亚洲进行的最大并购案。