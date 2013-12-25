日本金融：日本将对指标银行间拆款利率实施更严格的监管

针对伦敦银行间拆放款利率(Libor)等指标利率操纵问题进行的全球调查启动后，FSA成立了一个由外部专家组成的工作小组，提出了以上措施。

一些国际银行的东京分支被发现涉嫌参与某些Libor操纵案。

国际证监会组织(IOSCO)7月为从利率到股市和黄金的所有指标发布了指导方针，这些指标是全球经济的核心要素。

利率操纵丑闻促使全球监管部门和银行业机构全面调整利率制定过程。目前为止，尚未发现操纵Tibor的情况。(完) (编译 李爽/许娜；审校 张荻)