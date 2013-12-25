日本金融：日本将对指标银行间拆款利率实施更严格的监管

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
针对伦敦银行间拆放款利率(Libor)等指标利率操纵问题进行的全球调查启动后，FSA成立了一个由外部专家组成的工作小组，提出了以上措施。
一些国际银行的东京分支被发现涉嫌参与某些Libor操纵案。
国际证监会组织(IOSCO)7月为从利率到股市和黄金的所有指标发布了指导方针，这些指标是全球经济的核心要素。
利率操纵丑闻促使全球监管部门和银行业机构全面调整利率制定过程。目前为止，尚未发现操纵Tibor的情况。(完) (编译 李爽/许娜；审校 张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。