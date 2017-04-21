专访：日本大同生命将继续增持海外债券

路透东京4月21日 - 日本T&D Holdings(8795.T)旗下大同生命保险株式会社高管周五接受采访时表示，继去年买入2,200亿日圆(20.1亿美元)海外债券后，该公司计划在当前财年继续增持海外债券。

大同生命投资计划部门主管冲田芳弘对路透表示，在截至3月的财年，大同生命还买入1,400亿日圆国内债券。

“如果日债收益率上升，转而扩大日债投资、同时缩减外债投资对我们来说是理所当然的，”他指出。

截至12月，大同生命的资产总计6.2902万亿(兆)日圆，其中1.8519万亿日圆是外币计值的资产。

冲田芳弘表示，大同生命的海外资产目前对冲比例略低于80%，该比例有进一步下降的小幅余地。但他还说，在美元升值幅度低于大同生命预期的情况下，对冲比例将维持在大致相同的水平。

该保险公司预期，指标10年期日债收益率本财年将在负0.1%至0.2%之间，到2018年3月底时维持在0.1%。

而根据日本央行的“收益率曲线控制”政策，该央行积极引导10年期日债收益率维持在零值附近。

冲田芳弘称，截至3月底，大同生命将日圆债券组合的平均久期从2016年3月底时的10.1年略微上调到了10.3年。

他表示，大同生命上一财年将国内股票持仓增多250亿日圆，但将国外股票持仓减持200亿日圆，而且计划本财年加大股票持仓。

该保险公司预计日经指数.N225截至2018年3月底的当前财年在17,000至22,500点之间，财年底时报在21,500点。该指标股指周五收报18,620.75点。

大同生命还预计，美元/日圆本财年将在105-125之间，财年底时报120。周五0821GMT，美元/日圆报109.10。(完)