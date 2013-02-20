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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 09:33 BJT

日本个股: 政府料于数日内启动出售日本烟草股权计划--消息

路透2月19日 - 知情人士对路透表示,日本政府出售日本烟草 的计划料将于数日内启动,银行方面周二已就交易细节进行磋商.日本烟草是全球第三大烟草公司.

日本财务省一直计划至多出售其对该公司持股的三分之一,用于为2011年3月11日地震海啸灾区的重建募资.财务省对日本烟草的持股比例略高于50%.

日本烟草的股价周二收于2,925日圆,日内下跌0.9%.据此计算,政府所售股权的价值或达到9,770亿日圆(104亿美元)左右.

政府官员表示尚未敲定出售时机,不过售股所得将归入截至3月底的本财年预算.

日本烟草此前表示,若政府在本财年实施售股,公司将回购约2,500亿日圆的股份.(完) (编译 丁琦; 审校 郑茵)

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