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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 15:09 BJT

日本个股: 财务省计划通过出售日本烟草股份,为地震重建筹资

路透东京2月25日 - 日本财务省计划出售3.33亿股日本烟草(JT) 股票,以借此筹得约104亿美元资金.

周一的一份监管文件显示,日本烟草料回购高达2,500亿日圆规模的股票.

日本财务省持有日本烟草的股份比例略高于50%.财务省一直在计划透过出售最多三分之一的日本烟草股票来换取现金,帮助向那些在2011年地震和海啸后需要重建的地区提供资金.

2011年日本国会通过了一系列法案,其中包括增税和出售政府持有的国有企业股份,以此来为东北部海岸地区的重建工作融资.财务省估计重建所需的成本在2,700亿美元左右.

日本烟草周一收高1.4%,报2,901日圆.(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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