日本个股: 财务省计划通过出售日本烟草股份,为地震重建筹资

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透东京2月25日 - 日本财务省计划出售3.33亿股日本烟草(JT) 股票,以借此筹得约104亿美元资金.
周一的一份监管文件显示,日本烟草料回购高达2,500亿日圆规模的股票.
日本财务省持有日本烟草的股份比例略高于50%.财务省一直在计划透过出售最多三分之一的日本烟草股票来换取现金,帮助向那些在2011年地震和海啸后需要重建的地区提供资金.
2011年日本国会通过了一系列法案,其中包括增税和出售政府持有的国有企业股份,以此来为东北部海岸地区的重建工作融资.财务省估计重建所需的成本在2,700亿美元左右.
日本烟草周一收高1.4%,报2,901日圆.(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选