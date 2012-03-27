日本东证所称将解散与伦交所合资交易所

路透东京3月27日电---日本东京证交所周二宣布,将解散与伦敦证交所在日本合资经营的Tokyo AIM(面向专业机构的股票市场),改由东证所自行运营.

Tokyo AIM成立於2009年6月,目标对象是有意投资初创企业的专业投资者.其上市和披露要求均不及东证所严格.

东证所持有该合资企业的51%股份,伦敦证交所持有其余49%.迄今仅有一档股票在该市场上市.

该市场依靠券商来审查上市申请并监督上市後的公司.但券商不太情愿承担与批准上市申请相关的风险.(完)

--编译 杜明霞;审校 隋芬

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