焦点：美数据显示日本近两年来首次超过中国 成为美国公债最大持有者

2011年8月2日，图为美元和日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透纽约12月15日 - 美国财政部周四公布的数据显示，外资10月连续第七个月出售美国公债，日本近两年来首次超过中国，成为美国公债的最大海外持有人。

中国10月份引领美国公债抛售潮，美国公债10个最大海外持有者中，有九个在10月减持美债。只有第三大美国公债持有者--爱尔兰增持，但只购买约2,600万美元美债。

日本减持约45亿日圆，10月底持有1.131万亿(兆)美元美国公债。中国的持有量从9月的1.157万亿美元大幅降至1.115万亿美元。日本上次是在2015年2月成为美国公债最大持有者，当时持有1.224万亿美元。

中国10月减持413亿美元美国公债，创2013年12月来最大降幅，且为历来第三大月度减持幅度。

“中国一直需要流动性，这是他们获取流动性的一个来源...”芝加哥DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。

数据显示，中国的10月美国公债持仓为2010年7月以来最小，且是连续第五个月下降。

中国以动用外储、抛售美债来支撑人民币汇率。在美联储升息并暗示预计明年升息三次之后，人民币兑美元即期周四跌至逾八年最低。

中国截至10月份的美债持有量已较上年同期减少1,304亿美元，或近10.5%。

与此同时，日本的美债持有量仍相当稳定，分析师称，这允许日圆兑飙升的美元走软。

2008年9月，中国超过日本成为美债最大持有国，当时正值金融危机日益深化。到2013年11月，中国的美债持仓达到近1.32万亿(兆)美元的峰值，但目前持有量已减少约2,000亿美元。

**外资出逃**

一年多来外资持续卖超美国国库券和债券，而且过去12个月中有九个月削减美债持仓。本月债市资金流出总计635.4亿美元，而9月刚刚创下765.9亿美元的外资抛售纪录。

实际上，外资正以创纪录的速度抛售美债，过去七个月出售了约3,040亿美元。前十大持仓者中，只有爱尔兰增加美债持仓，其持仓规模升至2,709.5亿美元的纪录水准。

各国央行等外国官方机构10月出售452.6亿美元美债，民间投资者抛售191.7亿美元。

纽约梅隆银行全球市场分析师Samarjit Shankar指出，其托管数据也显示，6月以来资金呈净流出状态，表明鉴于数年来债券持仓严重超配的情况，投资者抛售美债。

因此美债收益率上升。指标10年期美债收益率10月初报1.6240%，当月触及高位1.8790%，月末收在1.8340%。周四该收益率升至2.598%。

数据还显示，外资10月买入94亿美元长期美国资产，前月为抛售648亿美元。包括短期债券在内，海外投资者10月买入188亿美元资产，9月为抛售1,544亿美元。(完)