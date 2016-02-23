中国经济放缓和日元升值令中国游客赴日“爆买”降温

2016年2月11日，东京一家百货商场内，中国游客在将买到的东西放入箱子。 REUTERS/Thomas Peter

路透东京2月23日（记者 Kwiyeon Ha/Yiyuan Wang） - 日本零售企业称，中国游客今年春节假期在东京的购物支出较上年减少，日元升值以及中国经济增长放缓给那种疯狂购物的“爆买”行为泼了冷水。

三越伊势丹控股(3099.T)称，其旗下店铺2月7日至13日接待的国际免税顾客数量较上年的中国春节黄金周假期时增长了约50%，因来自中国大陆的顾客大幅增加，但是顾客的人均开支较上年减少15%。

2015年，来自中国大陆的游客较上年增长一倍至500万人次，并帮助日本的整体入境游客数量达到近2,000万，这是日本政府原本计划到2020年实现的目标。

2015年中国游客在百货商店和电子产品商店的购物行为催生了一个流行词“bakugai”（爆买），为面临数十年来国内消费需求低迷的日本零售商带来福音。

但是2015年中国经济增速降至25年来的低点，且年中股市大跌，增添了经济前景的不确定性，对今年中国游客的海外消费造成影响。

悉尼和香港的零售商也已经注意到中国游客对花销更为关注。

“去年，都是五辆或10辆大巴车一起来，就停在附近，然后一起来购物。但是这在今年已经很少见到了，”东京新宿区电子产品商店Yodobashi Camera的助理经理Katsuhito Takahashi说道。

他表示，尽管中国顾客数量几乎没有变化，今年中国春节假期这家店的销售额较上年减少了25%左右。

运营大丸百货公司的J.Front Retailing(3086.T)称，中国顾客数量较上年增加了，但是顾客带来的人均销售额降幅达到了两位数。

“我们确实看到顾客在选购化妆品、购买儿童服装和其他家庭必需品，”但是珠宝、手表销售降幅达到两位数，J.Front一名女发言人称。

瑞穗总合研究所首席经济学家Hajime Takata称，“爆买”趋势可能在退去，因中国经济增长放缓、股市暴跌以及1月日元升值都对购物产生影响。

“这些因素可能导致人均支出减少”，他表示。

他指出，除了购物，中国游客可能对参观博物馆或乡间旅行等活动越来越感兴趣。

来自中国大连的游客杨娇（音）同意上述说法。她表示自己期待购买些化妆品，但是购物不是她的主要目的。

她表示，中国产品的质量能够满足日常需要，作为年轻人她认为旅行是为了增长阅历和见识，不只是为了购物。（完）