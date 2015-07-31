全球贸易：日本经济财政大臣称，TPP谈判尚未解决知识产权问题

《汇市简讯》美元兑日圆回落，但后市仍看俏
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透夏威夷拉海纳7月30日 - 日本经济财政大臣甘利明周四表示，由于各国之间存在差异，跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判尚未解决知识产权问题，还需要更多时间。
甘利明向记者称，需要就此问题进行深入全面的磋商，争取在此次部长级会议上解决。
TPP的12个参与国本周在夏威夷举行部长级会议，期望敲定协议。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透台北5月9日 - 台湾期货交易所周二表示，将于本月15日推出盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数及标准普尔500指数期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。