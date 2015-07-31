版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 11:54 BJT

全球贸易：日本经济财政大臣称，TPP谈判尚未解决知识产权问题

路透夏威夷拉海纳7月30日 - 日本经济财政大臣甘利明周四表示，由于各国之间存在差异，跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判尚未解决知识产权问题，还需要更多时间。

甘利明向记者称，需要就此问题进行深入全面的磋商，争取在此次部长级会议上解决。

TPP的12个参与国本周在夏威夷举行部长级会议，期望敲定协议。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐