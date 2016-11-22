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国际财经 | 2016年 11月 22日 星期二 10:34 BJT

日本计划带头促成TPP尽速生效--官房长官菅义伟

路透东京11月22日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二表示，日本打算带头配合以确保跨太平洋伙伴关系协定(TPP)尽速生效。

菅义伟在记者会表示，日本计划游说TPP的其他签约国，但称除此之外，他对美国总统当选人特朗普关于有意在上任第一天就退出TPP的言论不予置评。(完)

(编译 张若琪 审校 徐文焰)

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