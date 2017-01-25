焦点：日本对于邀请中国加入TPP反应冷淡 将努力说服特朗普

路透东京1月25日 - 日本对于邀请中国加入被美国总统特朗普放弃的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的想法反应冷淡，担心这会增强中国的影响力，并冲淡作为贸易准则的“黄金标准”。

日本官员也并不急于和美国启动双边贸易谈判，即便特朗普表示做为“美国优先”经济计划中的一部分，他倾向于双边贸易协议安排。但一些人士表示不能排除进行这种谈判的可能性。

目前日本首相安倍晋三处境尴尬，承诺要说服特朗普TPP有利于美国和全球经济。特朗普周一刚刚签署行政命令退出TPP。

“建立在自由、公平的统一准则基础上的自由贸易是全球经济增长的根源，”安倍周三对参议院表示。

“我想特朗普总统也明白自由和公平贸易的重要性，我会坚定不移地寻求他对于TPP协议的战略和经济意义的理解。”

当问及美日贸易协定谈判时，安倍晋三表示，在特朗普内阁名单获得通过且政策更为清晰之前，他不愿揣测特朗普的贸易政策。

澳洲及新西兰周二表示，希望鼓励中国及其他亚洲国家加入，以挽救TPP。智利已邀请其他TPP成员国、中国及韩国的部长级官员，出席3月一场峰会讨论如何继续推进。除非修改规定，否则TPP无法在美国缺席的情况下生效，因此TPP目前处于停摆状态。

日本原本期望TPP能够稳固安保盟国--美国在亚洲的地位，并建立一套基于规定的机制，最终拉拢中国加入。安倍晋三还标榜TPP是推动国内经济改革及成长的发动机。

**灌水稀释？**

但如果现在邀请中国加入TPP谈判，则恐怕会提高中国的影响力，此外，从知识产权保护、货币管理原则、到国有企业援助等TPP的贸易规定，也可能被削弱。

中国尚未表明是否有兴趣加入TPP。但中国当局目前正在推动区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)。目前为止进展缓慢。

“若TPP因中国加入而被稀释，那就不值得投入精力去实现它，”一位了解政府想法的日本消息人士称。

“同中国进行谈判，有可能会改变要签署的(协议)，这并非明智之举。谈判需要数年时间，结果可能是目标被冲淡，”该消息人士称。

中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖在人民日报海外版周三刊载的一篇文章中写道，在特朗普签署行政命令后，安倍仍“不愿接受现实”。

“安倍之所以不甘，是因为TPP曾被赋予过度的战略意义。在日本眼中，TPP是日美同盟的重要纽带，”苏晓晖在文章中称。

“看到美日围绕TPP的纠结，中国更加坚定本国参与和促进亚太经济一体化进程的决心，”苏晓晖称。

中国还支持另一项由东盟国家推动的亚太协议。

**双边贸易协议**

特朗普明确表示，相比与多边贸易协定，他倾向于双边协定。在共和党人把控国会的情况下，如果他回心转意，国会或许也能得到需要的票数通过TPP。

特朗普批评日本汽车市场不对外开放，但日本经济产业大臣世耕弘成 本周驳斥称，日本未对进口的美国汽车征税，也没有设立歧视性的非关税障碍。

如果美日重启双边贸易谈判，可能使在政治上享有很大话语权的日本农户再次承受压力。他们的一些产品，比如大米，即便在TPP贸易协定下也继续受到保护。

另一位了解日本政府想法的消息人士称，双边谈判“有可能进行”。“但我认为，如果开始谈判，将会非常艰难而且耗时久远。”

部分贸易协定说明图：tmsnrt.rs/2grIPIg (完)