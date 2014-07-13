日本称TPP协商就劳工等问题达成一致 但仍需弥合分歧

路透渥太华/东京7月13日 - 参加太平洋贸易协商的日本首席谈判代表周六表示，协商已就劳工问题、公共卫生和植物检疫标准达成广泛一致，但仍有一些棘手的问题有待解决。

美国总统奥巴马上月表示，希望在11月与其他国家领导人会晤前达成自由贸易协议草案。

日本首席谈判代表Koji Tsuruoka表示，在渥太华进行的跨太平洋伙伴关系(TPP)谈判取得进展，但全面达成地区自由贸易协议的时间仍有待讨论。

“渥太华谈判过后，我们将阐明还剩哪些问题，并弄清方向。我们实现了既定目标，”他在记者会上表示。

但他还指出，仍有分歧需要弥合，而且需要进一步协商来解决知识产权、国有企业和环境等问题。

他上周表示，在渥太华的会谈对于年底前推动自由贸易谈判进入最后一步至关重要。

但Tsuruoka表示，各国认识到，截至周六，为期一周的渥太华协商并未取得充分的进展，所以确定部长级会谈时间表的时机尚不成熟。

参加TPP协商的国家还包括澳洲、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。

加拿大贸易部长Ed Fast周五对记者表示，不会就TPP协商结束时间确定时间表。

“我们在竭尽全力推动协商及时取得进展，”他说。

新西兰建议如果日本不进一步开放农产品进口市场，应将其排除出TPP协商。在被要求就这番建议置评时，他表示，“我不会评论别的协商成员。所有各方均是有价值的合作伙伴，他们都对协商做出了贡献。”(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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