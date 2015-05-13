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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 11:14 BJT

全球贸易：美国的快速通道法案是达成TPP所必需的--日本内阁官房长官

路透东京5月13日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，美国的快速通道法案，是创建跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)所必需的。

美国参议院民主党周二阻挡了对可能促进达成亚太贸易协议的“快速通道”贸易授权法案的讨论，对总统奥巴马的贸易计划造成重大打击。

“每个参与谈判的成员国都认为，贸易促进授权(TPA)法案是TPP谈判达成早期协定所必需的，”菅义伟在记者会上称，“日本强烈希望美国尽早颁布这项法案。”(完) (编译 许娜；审校 张明钧)

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