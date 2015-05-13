全球贸易：美国的快速通道法案是达成TPP所必需的--日本内阁官房长官

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京5月13日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，美国的快速通道法案，是创建跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)所必需的。
美国参议院民主党周二阻挡了对可能促进达成亚太贸易协议的“快速通道”贸易授权法案的讨论，对总统奥巴马的贸易计划造成重大打击。
“每个参与谈判的成员国都认为，贸易促进授权(TPA)法案是TPP谈判达成早期协定所必需的，”菅义伟在记者会上称，“日本强烈希望美国尽早颁布这项法案。”(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。