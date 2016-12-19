日本11月出口降幅明显减缓 受益于日圆贬值和海外需求复苏

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月19日 - 日本11月出口下降速度减缓，因日圆迅速贬值及海外需求复苏提振贸易领域出货。
日本财务省周一公布数据显示，11月出口较上年同期下降0.4%，路透调查分析师预估为同比下降2.0%。10月为锐降10.3%。
日本11月对中国出口同比增长4.4%，为九个月来首现上升。
按出口量计，11月出口同比增长7.4%，优于前月的下滑1.4%，表明外部需求在升温。
该数据可能为日本央行提供鼓舞。四名消息人士称，日本央行可能在12月20日结束的会议上调经济评估，因央行官员越来越相信，全球贸易正在走出低谷。
数据显示，11月出口以更缓慢的步伐下降，因汽车和钢铁出口降幅小于前月。
美国利率上升预期刺激美元反弹，日圆兑美元11月大贬8.4%，进而推高以日圆计价的日本出口额。
日圆本月进一步走低，目前距10个月低点不远。
日本11月对美国出口较上年同期下降1.8%，10月降幅达11.2%。
进口较上年同期下滑8.8%，预估中值为下滑12.6%。
日本11月贸易顺差为1,525亿日圆，市场预估中值为2,274亿日圆。(完)
(编译 李爽/侯雪苹；审校 戴素萍/龚芳)
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