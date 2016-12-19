日本11月出口降幅明显减缓 受益于日圆贬值和海外需求复苏

路透东京12月19日 - 日本11月出口下降速度减缓，因日圆迅速贬值及海外需求复苏提振贸易领域出货。

日本财务省周一公布数据显示，11月出口较上年同期下降0.4%，路透调查分析师预估为同比下降2.0%。10月为锐降10.3%。

日本11月对中国出口同比增长4.4%，为九个月来首现上升。

按出口量计，11月出口同比增长7.4%，优于前月的下滑1.4%，表明外部需求在升温。

该数据可能为日本央行提供鼓舞。四名消息人士称，日本央行可能在12月20日结束的会议上调经济评估，因央行官员越来越相信，全球贸易正在走出低谷。